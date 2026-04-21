GE Aerospace en hausse après l'augmentation de ses bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fabricant de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N gagnent 2,8 % à 312 $ dans les échanges de pré-marché

** La société annonce un BPA ajusté de 1,86 $ pour le 1er trimestre, supérieur au BPA de 1,49 $ de l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 12,39 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente

** GE déclare être sur la bonne voie pour atteindre la partie supérieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026, annoncées précédemment, même si elle met en garde contre les vents contraires liés à la hausse des prix du pétrole brut

** Elle avait précédemment prévu un bénéfice annuel compris entre 7,10 et 7,40 dollars par action

** Vingt analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, deux comme "conservée" et un comme "vendue"; leur estimation médiane est de 353 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, GE a baissé d'environ 1% depuis le début de l'année