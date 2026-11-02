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GE Aerospace en forte hausse après des commandes de turbines pour destroyers
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 17:42

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Le groupe fournira huit turbines à gaz marines LM2500 pour propulser deux nouveaux destroyers de classe Arleigh Burke Flight III de l'US Navy. A la suite de cette annonce, le titre progresse de 3,8% à Wall Street.

GE Aerospace a reçu des commandes portant sur huit moteurs LM2500 destinés aux futurs USS Ray Mabus (DDG 147) et USS Robert R. Ingram (DDG 149). Chaque navire sera équipé de quatre turbines pour assurer sa propulsion.

En avril 2026, 75 destroyers de classe Arleigh Burke étaient en service avec des moteurs LM2500. Le groupe reste ainsi le fournisseur des systèmes de propulsion de l'ensemble de cette classe de navires, dont la demande est prévue jusqu'en 2056.

Depuis l'entrée en service du LM2500 en 1969, la marine américaine a réceptionné plus de 700 turbines de cette famille. GE Aerospace indique que ces moteurs affichent un taux de fiabilité de 99%.

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