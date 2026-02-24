GE Aerospace décroche un contrat de la Defense Logistics Agency
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:04
GE Aerospace annonce avoir remporté un contrat auprès de la Defense Logistics Agency (DLA) afin d'améliorer la disponibilité du moteur J85, qui équipe l'avion d'entraînement principal T-38 de l'US Air Force. Le groupe fournira des solutions de gestion de flotte et d'optimisation des approvisionnements pour soutenir la mission de formation.
D'une durée initiale de 7 mois, le contrat comprend une option de 4 ans et 5 mois. La plateforme s'appuie sur l'IA et l'analyse avancée de données pour agréger les informations de l'US Air Force, de la DLA et de GE Aerospace, afin d'anticiper les besoins en pièces et d'identifier les contraintes logistiques.
Selon Asha Belarski, directrice générale du support client et du maintien en condition opérationnelle pour la division Defense & Systems, "ce contrat soutient directement l'amélioration de la disponibilité du moteur J85 et de la flotte d'entraînement principale de l'US Air Force", en permettant d'anticiper la demande et de détecter plus tôt les points de tension.
Le programme s'appuie sur un test préalable intégrant des données relatives à plus de 6 000 pièces du J85, démontrant une meilleure visibilité sur la chaîne d'approvisionnement et une réduction des retards. GE Aerospace collabore avec Palantir pour combiner expertise aéronautique, intégration de données et intelligence artificielle, avec l'objectif d'améliorer la disponibilité des pièces et la prise de décision.
Le titre GE Aero est stable peu avant 17h et affiche une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.
