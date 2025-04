GE Aerospace: début d'année solide grâce aux commandes information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé mardi avoir signé un 'solide début d'année' en 2025 en faisant état d'une hausse à deux chiffres de ses prises de commandes comme de son chiffre d'affaires.



Le spécialiste de la propulsion destinée au domaine aérospatial a fait état ce matin de commandes de 12,3 milliards de dollars, en hausse de 12%, au titre du premier trimestre.



En données ajustées, son chiffre d'affaires s'est accru de 11% pour s'établir à neuf milliards de dollars.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté ressort lui à 1,49 dollar, en hausse de 60%, une performance largement supérieure au consensus qui visait 1,27 dollar.



S'il estime que l'environnement économique actuel va le contraindre à prendre un certain nombre de mesures stratégiques, à commencer par une réduction de ses coûts, le groupe de Cincinnati estime que son carnet de commandes total, qui dépasse 140 milliards de dollars, lui permet de maintenir ses objectifs annuels.



Pour mémoire, GE Aerospace vise une croissance de son chiffre d'affaires ajusté comprise entre 10% et 15% pour un BPA ajusté attendu entre 5,10 et 5,15 dollars.



A la Bourse de New York, le titre progressait de plus de 4% mardi en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





