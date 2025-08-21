 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 927,69
-0,57%
GE Aerospace conclut un accord syndical de 5 ans
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:05

(Zonebourse.com) - GE Aerospace annonce la ratification d'un nouvel accord de 5 ans avec les employés représentés par le syndicat IAM (International Association of Machinists), mettant fin au processus de négociation.

L'accord couvre environ 550 salariés du site d'Evendale (Ohio) et sera effectif jusqu'au 18 août 2030.

Christian Meisner, directeur des ressources humaines, déclare que GE Aerospace 'est fier d'avoir un accord qui maintient nos employés parmi les mieux rémunérés de la communauté, reconnaissant le travail important qu'ils accomplissent'.

Les négociations avaient officiellement débuté le 29 juillet 2025 à Columbus (Ohio).

Valeurs associées

GE AEROSPACE
266,560 USD NYSE +0,26%
