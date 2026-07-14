GE Aerospace choisi pour fournir les moteurs des hélicoptères AW149 du Royaume-Uni

L'équipementier équipera les 23 hélicoptères AW149 retenus dans le cadre du programme britannique New Medium Helicopter et assurera leur soutien sur le long terme.

GE Aerospace annonce avoir été sélectionné par Leonardo pour fournir les moteurs CT7-2E1 destinés aux 23 hélicoptères AW149 du programme New Medium Helicopter (NMH) du ministère britannique de la Défense. Le contrat comprend également des moteurs de rechange, des pièces détachées, des services de maintenance de long terme et d'autres prestations de soutien.

Le CT7-2E1 est déjà utilisé par la majorité des exploitants des AW149 et AW189. Plus de 300 exemplaires ont été livrés dans le monde, totalisant plus de 500 000 heures de vol. GE Aerospace souligne que ce moteur offre un poids réduit, une consommation de carburant plus faible et des coûts de maintenance inférieurs à ceux de moteurs concurrents de même catégorie.

Dans le cadre du programme, GE Aerospace contribuera également aux retombées économiques au Royaume-Uni. Les moteurs seront notamment assemblés, entretenus et révisés sur le site de StandardAero à Gosport, tandis que des composants seront fabriqués par Barnes Aerospace à Newton Abbot.

Le titre GE Aero progresse de 0,6% à New York, peu avant 18h.