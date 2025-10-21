 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 237,74
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Aerospace bondit après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de GE Aerospace GE.N font un bond de 4,2 % à 315,30 $

** Le fabricant de moteurs d'avion relève ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à 6-6,2 $ par action, contre 5,6-5,8 $ par action précédemment

** GE prévoit une croissance du chiffre d'affaires allant jusqu'à 19 %, contre une croissance d'environ 15 % prévue plus tôt ** Le bénéfice par action de la société au 3ème trimestre de 1,66 $ dépasse les estimations des analystes de 1,45 $, aidé par une forte demande pour ses moteurs et ses services de maintenance des moteurs

** La note moyenne des analystes sur GE est "acheter", avec un prix médian de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de GE ont augmenté de ~89% depuis le début de l'année, contre une hausse de ~41% pour le propriétaire de Pratt, RTX RTX.N

Valeurs associées

GE AEROSPACE
307,800 USD NYSE +1,63%
RTX
177,920 USD NYSE +10,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank