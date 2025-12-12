GE Aerospace augmente après que Citigroup a initié une couverture avec une note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la deuxième puce pour indiquer que la société de courtage a fixé l'objectif de cours et non l'a relevé)

12 décembre - ** Les actions de GE Aerospace GE.N augmentent de 4,4% à 301,48 $

** Citigroup initie une couverture sur GE avec une note d'achat; fixe l'objectif de cours à 386 $

** La société de courtage déclare que "nous pensons que GE est exceptionnellement bien positionnée pour capitaliser sur les mégatendances qui définissent l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, et nous nous attendons à ce qu'elle soit la première action A&D publique à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars"

** Citigroup estime que les investissements dans la chaîne d'approvisionnement et le système d'exploitation du poste de pilotage réduisent le risque d'exécution et améliorent la productivité

** 17 analystes sur 21 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, trois la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; objectif de cours médian à 350 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action GE a augmenté de 80,8 % depuis le début de l'année