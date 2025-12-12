 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Aerospace augmente après que Citigroup a initié une couverture avec une note "achat"
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la deuxième puce pour indiquer que la société de courtage a fixé l'objectif de cours et non l'a relevé)

12 décembre - ** Les actions de GE Aerospace GE.N augmentent de 4,4% à 301,48 $

** Citigroup initie une couverture sur GE avec une note d'achat; fixe l'objectif de cours à 386 $

** La société de courtage déclare que "nous pensons que GE est exceptionnellement bien positionnée pour capitaliser sur les mégatendances qui définissent l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, et nous nous attendons à ce qu'elle soit la première action A&D publique à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars"

** Citigroup estime que les investissements dans la chaîne d'approvisionnement et le système d'exploitation du poste de pilotage réduisent le risque d'exécution et améliorent la productivité

** 17 analystes sur 21 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, trois la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; objectif de cours médian à 350 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action GE a augmenté de 80,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE AEROSPACE
299,276 USD NYSE +3,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank