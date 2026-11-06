GE Aerospace annonce avoir signé des contrats d'une valeur record de 12,9 milliards de dollars lors d'un salon en Chine

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Le constructeur américain de moteurs GE Aerospace a annoncé vendredi avoir signé plusieurs contrats de vente et de services en Chine, d’une valeur totale de plus de 12,9 milliards de dollars, à l’occasion du Salon international des importations de Chine (CIIE). Il s’agit d’un montant record pour l’entreprise lors de ce salon annuel.

Le plus grand salon chinois dédié à l'importation, initiative phare du président Xi Jinping, a ouvert ses portes jeudi matin à Shanghai pour sa neuvième édition.

Parmi ces contrats, China Eastern Airlines 600115.SS achètera 202 moteurs LEAP-1A destinés à équiper 101 appareils de la famille Airbus A320neo récemment commandés; l’accord porte également sur des moteurs de rechange et un soutien technique à long terme, a indiqué GE Aerospace dans un communiqué.

La société américaine a également signé un accord distinct avec la compagnie aérienne portant sur 14 moteurs de rechange LEAP-1A, LEAP-1C et CFM56-7B, selon le communiqué.

China Eastern Airlines n’a pas fait d’annonce immédiate concernant ces accords avec GE Aerospace.

Par ailleurs, GE Aerospace a indiqué avoir conclu, lors de la CIIE, des accords de fourniture et de réparation avec MTU Maintenance Zhuhai, une coentreprise entre China Southern Air Holding Company Limited et l'allemand MTU Aero Engines

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