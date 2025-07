GE Aerospace: accord salarial de 4 ans avec l'IUE-CWA information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce que ses employés représentés par le syndicat IUE-CWA (International Union of Electronic, Electrical, Salaried, Machine and Furniture Workers - Communications Workers of America) ont ratifié un nouvel accord collectif d'une durée de quatre ans, finalisant ainsi le processus de négociation.



Cet accord couvre environ 2 200 salariés des sites de Lynn (Massachusetts), Madisonville (Kentucky), Arkansas City (Kansas) et Niskayuna (New York), et sera en vigueur jusqu'au 23 juin 2029.



Selon Christian Meisner, DRH de GE Aerospace, cet accord ' maintient [les] employés parmi les mieux rémunérés des communautés où nous opérons et reconnaît l'importance de leur travail au service de nos clients '.



Outre les aspects salariaux, GE Aerospace et le syndicat se sont engagés à coopérer sur plusieurs dossiers communs, notamment l'avancement du programme moteur T901 destiné à équiper les hélicoptères Apache et Black Hawk, l'optimisation des livraisons via le modèle opérationnel FLIGHT DECK propre à GE Aerospace, ainsi que le renforcement de l'engagement des salariés et des pratiques de sécurité.







