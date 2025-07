GE Aerospace: accord de motorisation avec SkyWest information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé que la compagnie aérienne SkyWest avait finalisé un accord portant sur l'acquisition de moteurs CF34-8E ainsi que des pièces de rechange pour équiper sa commande de 60 nouveaux jets régionaux Embraer 175.



GE Aerospace souligne que cet accord prolonge une relation de longue date avec SkyWest, qui exploite déjà une flotte de plus de 600 appareils propulsés exclusivement par des moteurs CF34. Selon Russell Stokes, Président et CEO de la division Commercial Engines and Services, cet engagement confirme le succès continu des solutions proposées par le groupe.



Le bureau d'analyses interne de GE met en avant la fiabilité éprouvée du CF34, affichant un taux de disponibilité opérationnelle de 99,97% sur 12 mois glissants, ainsi que sa capacité à fonctionner avec des mélanges de carburants durables (SAF).







Valeurs associées GE AEROSPACE 250,210 USD NYSE +1,27%