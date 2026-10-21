GBL bien orienté sur une initiation à l'achat chez Berenberg

(Zonebourse.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) gagne 3,3% à 74,9 EUR à Bruxelles, porté par les commentaires favorables de Berenberg, qui initie la couverture du titre de cette société de portefeuille avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 93 EUR.
"En cinq ans, GBL s'est transformé, passant d'une holding diversifiée à un modèle recentré sur les investissements directs. Le groupe a notamment cédé ses activités de gestion pour compte de tiers afin de simplifier sa structure et d'améliorer sa transparence", souligne le broker allemand.
Selon lui, cette restructuration a permis de réduire la décote boursière par rapport à l'ANR), qui est passée d'un sommet de 42% en 2024 à environ 20% en juin 2026. "Grâce à un portefeuille désormais plus lisible, nous anticipons une stabilisation de cette décote autour de son niveau actuel", prévoit-il.
Alors que GBL réoriente progressivement son portefeuille vers des participations non cotées offrant un potentiel de création de valeur plus élevé, Berenberg prévoit une progression annuelle moyenne de l'ANR d'environ 9% jusqu'en 2030, ce qui permettrait une rémunération attractive des actionnaires.
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