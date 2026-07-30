GBank Financial s'effondre après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

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30 juillet - ** Le cours de l'action de la banque communautaire GBank Financial GBFH.O chute de 27% à 21,94 dollars

** Mercredi en fin de journée, GBFH a annoncé des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison de l'augmentation des actifs non performants et de la baisse des marges

** "Bien que le niveau élevé des actifs non performants, les impayés sur les cartes de crédit des particuliers et la pression sur la marge d'intérêt nette aient pesé sur les résultats trimestriels, nous avons pris des mesures décisives pour renforcer la gestion du crédit, optimiser notre bilan et positionner la banque de manière à améliorer ses performances financières à l'avenir", a déclaré Ed Nigro, président exécutif et directeur général de GBank

** La société de courtage Raymond James revoit à la baisse ses estimations de bénéfice par action afin de refléter une marge d'intérêt nette plus faible à court terme et une vision plus prudente des coûts de crédit

** À la dernière clôture, l'action GBFH affichait une baisse de 11,4% depuis le début de l'année