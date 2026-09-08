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GB-Un problème technique perturbe les vols au départ des principaux aéroports
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:45
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- L'organisme britannique chargé du contrôle aérien NATS faisait face mardi à un problème technique qui provoque des perturbations dans les principaux aéroports du Royaume-Uni.

"Nous avons identifié un problème avec notre système de procédure de vol. Nos ingénieurs sont sur site et travaillent urgemment pour rétablir dès que possible un fonctionnement normal", déclare-t-il dans un communiqué.

"Les avions continuent de décoller et l'espace aérien reste ouvert mais le retour à la normale prendra un certain temps."

L'aéroport d'Heathrow à Londres, le plus grand de Grande-Bretagne, a déclaré travailler en lien avec l'organisme pour un retour à la normale le plus rapidement possible.

Les aéroports d'Edimbourg en Ecosse et de Dublin en Irlande ont également fait état de perturbations.

Les arrivées et départs dans les aéroports de la région de Londres faisaient l'objet d'une réglementation stricte, a rapporté sur X le site de suivi des vols Flightradar24.

(Reportage de Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

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