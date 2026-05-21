GB-TikTok et YouTube à la traîne en matière de protection des mineurs - régulateurs

Le chinois TikTok et l'américain YouTube, filiale d'Alphabet GOOGL.O n'ont pas pris de mesures concrètes pour protéger les enfants britanniques contre des contenus inappropriés en ligne, a déclaré jeudi l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias.

Cette dernière a souligné qu'aucune de ces deux géants technologiques n'avait pris de nouveaux engagements significatifs pour renforcer la sécurité des flux de recommandations, malgré des preuves montrant que ces flux sont la principale voie par laquelle les enfants sont exposés à des contenus inappropriés.

La Grande-Bretagne pourrait interdire dès cette année les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et réglementer davantage les chatbots d'intelligence artificielle (IA), dans le cadre des efforts du gouvernement face aux risques numériques.

Selon l'Ofcom, 73% des 11-17 ans ont été exposés à des contenus inappropriés au cours d'une période d'étude de quatre semaines, principalement via des fils d'actualité personnalisés.

C'est sur TikTok que cela arrive le plus souvent, suivi de YouTube, d'Instagram (filiale de Meta META.O ) et de Snapchat

SNAP.N .

TikTok et YouTube ont assuré à l'Ofcom que leurs systèmes de protection existants étaient suffisants, mais l'autorité de régulation a déclaré son étude suggérait que leurs flux n'étaient "toujours pas assez sûrs".

Un porte-parole de TikTok a déclaré qu'il était "très décevant que l'Ofcom n'ait pas reconnu nos fonctionnalités de sécurité, qu'elles soient anciennes ou récentes. Nous continuerons à investir de manière continue dans des mesures de sécurité pour nos utilisateurs".

"YouTube offre aux jeunes spectateurs des expériences de haute qualité, adaptées à leur âge et à la pointe du secteur, en collaborant avec des experts en sécurité des enfants pour mettre en place des mesures de protection qui soutiennent des millions de familles à travers le Royaume-Uni", a estimé pour sa part un porte-parole de YouTube.

Près d'un an après l'entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de sécurité des enfants prévues par la loi sur la sécurité en ligne, l'Ofcom a déclaré qu'il y avait eu peu d'amélioration globale concernant l'exposition des enfants à des contenus inappropriés.

L'autorité de régulation a rappelé que les grandes plateformes dominent l'activité en ligne des enfants, YouTube étant utilisé par 67% d'entre eux et TikTok par 60% tandis que 95% d'entre eux utilisent au moins un réseau social ou un service de partage de vidéos.

L'Ofcom également souligné la faible application des règles relatives à l'âge minimum, notant que 84% des enfants âgés de 8 à 12 ans utilisent des services exigeant que les utilisateurs aient au moins 13 ans.

(Sam Tabahriti, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)