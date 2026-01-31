 Aller au contenu principal
GB-Thames Water proche d'un accord de sauvetage-Sky News
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 18:50

Le premier opérateur des eaux britanniques Thames Water se rapproche d'un accord de sauvetage de 16 milliards de livres sterling (18,5 milliards d'euros) avec ses créanciers, qui permettrait à l'entreprise en difficulté d'échapper à une nationalisation temporaire, a rapporté samedi Sky News.

Un groupe de créanciers détenant 13 milliards de livres sterling sur la dette totale de 20 milliards de livres sterling de Thames Water entend signer un accord de principe avec le régulateur Ofwat et la société d'ici la mi-février, selon le média britannique.

"Nous travaillons de manière constructive avec les parties prenantes pour mettre en place une recapitalisation dictée par le marché", a déclaré Thames Water dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters, ajoutant rester optimiste quant à la conclusion d'un accord.

La société, qui compte 16 millions de clients, a été au centre d'un scandale environnemental en Grande-Bretagne, qui lui a valu une amende de plus de 100 millions de livres sterling pour des déversements d'eaux usées. Le poids de sa dette l'a également poussée au bord de la faillite.

Ofwat a déclaré à Reuters qu'il continuait à dialoguer avec le groupe d'investisseurs London & Valley Water et qu'il examinait leurs propositions afin d'évaluer si elles permettraient d'améliorer les activités de la société et de renforcer ses finances.

London & Valley Water est un groupe de créanciers composé de 15 institutions, dont Aberdeen Investments, Elliott Management, PIMCO et Silver Point Capital, qui se sont engagées à conserver leur participation dans l'entreprise en difficulté jusqu'en 2030 dans le cadre d'un plan de sauvetage.

Selon la proposition en cours de discussion, les prêteurs accepteraient une décote pouvant atteindre 30% sur la dette de classe A qui leur est due, contre 25% annoncés en octobre, selon Sky News.

Plus de 13 milliards de livres sterling devraient être amortis lorsque l'accord final sera présenté aux investisseurs participants, parmi lesquels Assured Guaranty, Invesco, Elliott Management, Silver Point Capital et Farallon Capital Management, ajoute le média.

En échange, les créanciers recevraient une participation minimum de 10% dans la société recapitalisée.

Un accord-cadre devrait être conclu dans deux semaines et il sera soumis à l'examen de Downing Street dans les semaines à venir.

L'année dernière, Thames Water a obtenu l'accord du tribunal pour un plan de sauvetage de 3 milliards de livres sterling, évitant ainsi la faillite et un renflouement par l'État.

(Rédigé par Nilutpal Timsina, avec Rajveer Singh Pardesi et Anusha Shah à Bangalore, version française Kate Entringer)

