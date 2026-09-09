GB-Reprise des vols dans les aéroports après une panne qui ravive les doutes sur les systèmes aériens

par Sarah Young et Sam Tobin

- Les vols ont repris tôt mercredi matin ont annoncé les aéroports britanniques, tout en avertissant que le retour à la normale prendrait du temps, au lendemain d'une nouvelle panne du contrôle du trafic aérien qui suscite des interrogations quant à la fiabilité des systèmes aériens britanniques.

La panne de plusieurs heures observée mardi a provoqué l'annulation de plus 1.000 vols et concerné plusieurs centaines de milliers de passagers bloqués, mettant la pression sur l'organisme britannique chargé du contrôle aérien NATS, et son directeur Martin Rolfe.

Ce dernier a été convoqué par la secrétaire d'Etat britannique aux Transports Heidi Alexander et est sommé de s'expliquer sur les raisons de ce couac.

Cet incident intervient trois ans après une autre panne observée en août 2023 qui avait provoqué l'annulation de plusieurs vols à l'occasion des journées les plus chargées de l'été, coûtant 100 millions de livres aux compagnies aériennes.

Un problème lié à un radar a aussi mené à une perturbation du trafic aérien en juillet 2025, touchant plusieurs aéroports dont celui de Heathrow-Londres, le plus important de Grande-Bretagne et d'Europe.

"Je veux avoir l'assurance que des leçons seront tirées et que les systèmes de soutien à l'aviation seront à la hauteur de la tâche", a écrit sur la plate-forme X Heidi Alexander.

L'aéroport de Londres-Heathrow a averti les passagers de possibles perturbations mercredi.

Ryanair RYA.I , la plus grosse compagnie aérienne européenne, appelle à la démission de Martin Rolfe depuis 2023.

Près de 150.000 passagers ont été touchés par les perturbations observées mardi, selon Ryanair.

Yvonne Moynihan, directrice générale de Wizz Air au Royaume-Uni, a aussi appelé le dirigeant à réfléchir à sa position.

Martin Rolfe a présenté ses excuses mercredi, écartant l'hypothèse d'une cyberattaque.

NATS est détenu en partie par des compagnies aériennes comme British Airways et easyJet, des fonds de retraite ainsi que par l'Etat britannique.

(Zhifan Liu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)