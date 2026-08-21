GB-Recul conforme aux prévisions des ventes au détail en juillet

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé en juillet sur un mois, comme prévu, selon les chiffres officiels publiés vendredi.
Ces ventes ont reculé en volume de 0,5% le mois dernier, après une progression de 0,7% en juin (révisé de +1,0%). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -0,5%.
Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 1,6% en juillet, contre +3,8% en juin (révisé de +4,2%) et un consensus à +2,2%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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