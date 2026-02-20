 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB/PMI-La reprise du secteur privé se poursuit en février
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 10:56

La reprise de l'activité du secteur privé au Royaume-Uni s'est poursuivie en février pour un deuxième mois consécutif, même si les suppressions d'emplois ont continué dans les services, en partie à cause de la hausse des impôts imposée par le gouvernement travailliste, selon une enquête S&P Global UK auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI composite préliminaire, dit "flash", a atteint 53,9 ce mois-ci contre 53,7 en janvier, son plus haut niveau depuis avril 2024, avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer.

"Les premières données PMI pour février apportent de nouveaux signes d'un début d'année encourageant pour l'économie britannique", déclare Chris Williamson, économiste chez S&P Global.

L'indice PMI pour le secteur des services a reculé à 53,9 contre 54,0 en janvier et celui pour le secteur manufacturier a atteint son plus haut niveau en 18 mois, à 52,0 contre 51,8 le mois précédent.

Les enquêtes PMI menées en janvier et février font écho à d'autres signes de reprise parmi les entreprises et les consommateurs après l'incertitude qui a précédé la présentation du budget de la ministre des Finances Rachel Reeves fin novembre.

Elles sont cohérentes avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) d'environ 0,3% au premier trimestre 2026, selon Chris Williamson.

Dans les services, les effectifs ont diminué alors que les entreprises du secteur ont annoncé des suppressions d'emplois ou un gel des embauches en raison de la hausse des cotisations sociales introduite par Rachel Reeves en avril dernier.

(Rédigé par William Schomberg, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roksan Mohammad (g), 37 ans, porte-parole des Unités de protection de la femme, lors de la visite d'une délégation gouvernementale à Qamichli, une ville majoritairement kurde du nord-est de la Syrie, le 8 février 2026 ( AFP / Delil SOULEIMAN )
    Pour les Kurdes syriens, la fin d'un rêve d'autonomie?
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:58 

    Dans une base militaire du nord de la Syrie, Roksan Mohammad, mitraillette à l'épaule, dit avoir été en première ligne des combats contre les jihadistes. Mais le sort de son unité féminine est aujourd'hui incertain, après un accord avec Damas mettant fin de facto ... Lire la suite

  • Dans les ateliers de tissage du cachemire Alex Begg à Ayr, dans le sud-ouest de l'Ecosse, le 15 janvier 2026 ( AFP / Andy BUCHANAN )
    En Écosse, le lent réapprentissage du travail de la laine
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:50 

    Loin du glamour des défilés de mode de Paris, Milan ou Londres, des ateliers de tissage du cachemire installés dans une vieille région minière écossaise tentent d'attirer de jeunes talents et de leur réapprendre des techniques en voie de disparition. Réputée pour ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 13 février 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Feu vert du gouvernement à une marche de l'ultradroite en hommage à Quentin Deranque
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:33 

    Une marche de l'ultradroite devrait bien avoir lieu samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque: Laurent Nuñez a annoncé vendredi, au lendemain des mises en examen de sept personnes dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste, qu'il ne s'opposerait pas ... Lire la suite

  • La clôture hérissée de barbelés érigée par la Finlande à la frontière russe s'étire sur 200 kilomètres. ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    A la frontière entre la Finlande et la Russie, l'économie en hibernation
    information fournie par AFP 20.02.2026 09:55 

    Plus personne ne passe. La couche immaculée de neige devant le café Rajapysäkki et les pompes de la station-service attenante recouvertes de bâches témoignent de la disparition de toute activité autour du poste-frontière de Niirala entre la Finlande et la Russie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank