GB/PMI-La reprise du secteur privé se poursuit en février

La reprise de l'activité du secteur privé au Royaume-Uni s'est poursuivie en février pour un deuxième mois consécutif, même si les suppressions d'emplois ont continué dans les services, en partie à cause de la hausse des impôts imposée par le gouvernement travailliste, selon une enquête S&P Global UK auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI composite préliminaire, dit "flash", a atteint 53,9 ce mois-ci contre 53,7 en janvier, son plus haut niveau depuis avril 2024, avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer.

"Les premières données PMI pour février apportent de nouveaux signes d'un début d'année encourageant pour l'économie britannique", déclare Chris Williamson, économiste chez S&P Global.

L'indice PMI pour le secteur des services a reculé à 53,9 contre 54,0 en janvier et celui pour le secteur manufacturier a atteint son plus haut niveau en 18 mois, à 52,0 contre 51,8 le mois précédent.

Les enquêtes PMI menées en janvier et février font écho à d'autres signes de reprise parmi les entreprises et les consommateurs après l'incertitude qui a précédé la présentation du budget de la ministre des Finances Rachel Reeves fin novembre.

Elles sont cohérentes avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) d'environ 0,3% au premier trimestre 2026, selon Chris Williamson.

Dans les services, les effectifs ont diminué alors que les entreprises du secteur ont annoncé des suppressions d'emplois ou un gel des embauches en raison de la hausse des cotisations sociales introduite par Rachel Reeves en avril dernier.

(Rédigé par William Schomberg, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)