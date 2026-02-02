 Aller au contenu principal
GB/PMI-L'indice PMI manufacturier atteint en janvier son plus haut niveau depuis août 2024
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 10:54

L'indice PMI du secteur manufacturier britannique a atteint en janvier son plus haut niveau depuis août 2024, les entrées de nouvelles commandes ayant connu leur plus forte augmentation en près de quatre ans, ce qui renforce les signes de reprise après une fin d'année 2025 morose.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index est passé de 50,6 en décembre à 51,8 en janvier, contre une estimation préliminaire de 51,6.

La composante des nouvelles commandes est passée de 50,2 à 53,2 en janvier, son plus haut niveau depuis février 2022, grâce à la première croissance des commandes à l'exportation en quatre ans, reflétant une demande accrue de la part de l'Europe, des États-Unis, de la Chine et d'autres économies émergentes.

"Le secteur manufacturier britannique a bien démarré l'année 2026, faisant preuve d'une résilience encourageante face à la montée des tensions géopolitiques", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

"La confiance des entreprises a également connu un rebond positif, atteignant son plus haut niveau depuis avant le budget de l'automne 2024", a-t-il ajouté.

Beaucoup d'entreprises ont été déçues par les fortes augmentations des charges sociales prévues dans le premier budget de la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, en octobre 2024.

Le sentiment était également faible dans les mois qui ont précédé son deuxième budget, présenté en novembre 2025, mais il a montré des signes d'amélioration depuis, car la plupart de ses dernières hausses d'impôts seront reportées et moins axées sur les entreprises.

L'emploi dans le secteur manufacturier a continué de baisser - bien que dans une moindre mesure depuis que Rachel Reeves a augmenté les charges sociales en octobre 2024 - tandis que les coûts de production des entreprises ont connu leur plus forte hausse depuis août 2025.

S&P souligne que les fabricants ont signalé une hausse des coûts des produits chimiques, de l'énergie, des produits alimentaires, du fret, des métaux, des emballages et des plastiques, ainsi qu'une répercussion par les fournisseurs de la hausse des coûts de main-d'oeuvre après l'augmentation des charges sociales et du salaire minimum l'année dernière.

(Rédigé par David Milliken ; version française Diana Mandia)

