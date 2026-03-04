GB/PMI-L'économie britannique reste en expansion en février, pression sur l'emploi et les prix

L'activité du secteur des services au Royaume-Uni a encore progressé en février, montre une enquête publiée mercredi, qui a également révélé la persistance des suppressions d'emplois et des pressions sur les prix, ce qui pourrait inquiéter la Banque d'Angleterre (BoE) avant sa décision sur les taux d'intérêt ce mois-ci.

L'indice S&P Global UK Services Purchasing Managers' Index (PMI) a légèrement baissé le mois dernier, passant de 54,0 en janvier, son plus haut niveau depuis cinq mois, mais reste en territoire d'expansion, à 53,9, en ligne avec la lecture préliminaire.

Un chiffre supérieur à 50,0 indique une croissance de l'activité.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et le secteur manufacturier, a atteint son plus haut niveau depuis août 2024 et s'est stabilisé en février à 53,7, soit le niveau le plus élevé depuis août 2024.

Ces chiffres ont été publiés au lendemain de l'annonce par la ministre des Finances Rachel Reeves de nouvelles prévisions économiques et budgétaires du gouvernement britannique, qui indiquent que le chômage devrait encore augmenter en 2026.

"Les données de février indiquaient une forte baisse du nombre d'emplois, malgré une reprise soutenue de l'activité économique. Les pertes d'emplois reflétaient les efforts continus visant à stimuler la productivité et à atténuer la forte hausse des coûts des intrants", note Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

La hausse des coûts salariaux a été largement citée comme l'une des principales causes de la forte inflation globale des coûts des intrants.

Les données montrent également que les embauches ont diminué pour le 17e mois consécutif, ce qui représente la plus longue baisse ininterrompue depuis 2010.

Les coûts des intrants pour les entreprises de services ont pour leur part augmenté en février à leur rythme le plus lent depuis novembre.

Les prix pratiqués par les entreprises ont toutefois progressé à leur rythme le plus rapide depuis août.

La BoE, qui devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,75% lors de sa réunion de mars, surveille de près l'inflation des prix des services afin de déterminer à quel rythme elle peut réduire les coûts d'emprunt.

(Rédigé par Suban Abdulla ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)