GB/PMI-L'activité reprend de la vigueur en août, mais les pressions sur les coûts s'intensifient

L'activité du secteur des services britannique, moteur de l’économie du pays, a progressé pour le deuxième mois consécutif en août et la confiance s'est renforcée, selon une enquête publiée jeudi.

Elle a également révélé qu'un nombre croissant d'entreprises signalaient une hausse des prix, ce qui pourrait constituer un sujet de préoccupation pour la Banque d'Angleterre.

L'indice PMI compilé par S&P Global/CIPS UK pour le secteur des services s'est établi à 52,5 en août, contre 52,1 en juillet, enregistrant ainsi sa plus forte progression depuis avril, mais restant inférieur au chiffre annoncé en première lecture (52,8).

"Les données d'août ont mis en évidence une amélioration des conditions d'exploitation dans l'économie des services du Royaume-Uni. Les dépenses des entreprises et des consommateurs ont connu de nouvelles augmentations après avoir diminué au cours du deuxième trimestre 2026", observe Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

S&P Global a indiqué que davantage d’entreprises ont signalé une hausse de leurs prix de vente ainsi qu’une augmentation des coûts des intrants, après un ralentissement de ces deux indicateurs en juillet.

L'optimisme des entreprises du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis février, malgré les inquiétudes liées à la guerre en Iran et à l'inflation

L'indice des nouvelles commandes a légèrement reculé à 50,7 en août, contre 50,8 en juillet

L'emploi a reculé à un rythme plus lent qu'en octobre 2025, grâce à l'amélioration des carnets de commandes et à des conditions de marché globalement plus favorables.

L'indice PMI composite, qui inclut les données manufacturières publiées mercredi, a progressé de 52,2 à 52,5, son plus haut niveau depuis avril.

(Suban Abdulla; version française Augustin Turpin)