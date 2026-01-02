GB/PMI-L'activité du secteur manufacturier rebondit en décembre

LONDRES, 2 janvier - Le secteur manufacturier britannique a enregistré en décembre sa plus forte croissance en 15 mois, même si celle-ci s'est avérée moins importante que prévu initialement, selon une enquête S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

Son indice PMI a progressé à 50,6 contre 50,2 en novembre mais est inférieur à l'estimation préliminaire "flash" qui s'établissait à 51,2.

Avant le mois de novembre, l'indice manufacturier était en zone de contraction - soit sous le seuil de 50 - depuis 13 mois consécutifs.

Les nouvelles commandes ont progressé légèrement en décembre, pour la première fois depuis septembre 2024. L'indice PMI a également montré des signes de stabilisation des exportations et des embauches.

Outre la fin de l'incertitude budgétaire après la présentation du projet du gouvernement britannique fin novembre, la reprise de production chez le constructeur automobile Jaguar Land Rover, victime d'une cyberattaque, a constitué un élément favorable.

"Le début de 2026 permettra de savoir si la croissance peut se maintenir une fois ces impulsions temporaires estompées", souligne Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

