GB-Londres lance le projet de piétonnisation d'Oxford Street

par James Davey

Une partie d'Oxford Street, célèbre artère de Londres, a été définitivement fermée à la circulation lundi dans le but de créer un nouvel espace public censé revitaliser cet axe commerçant en déclin depuis la pandémie de Covid-19.

Un tronçon de cette rue de près d’un kilomètre, situé entre les magasins Selfridges et Ikea, est désormais inaccessible aux véhicules, ainsi qu'aux vélos, trottinettes et cyclo-pousses, a indiqué le bureau du maire de Londres, Sadiq Khan.

La municipalité prévoit pour 2027 la piétonnisation d'Oxford Street, la plantation d'arbres, la création de deux places publiques, d’espaces de repos, ainsi qu’une signalétique et un éclairage améliorés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de revitalisation plus large visant à replacer Oxford Street parmi les principales destinations mondiales du shopping, aux côtés de Times Square à New York, des Champs-Élysées à Paris et de La Rambla à Barcelone.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)