GB: LES SUPERMARCHÉS MORRISONS FORTEMENT PÉNALISÉS PAR LA PANDÉMIE AU 1ER SEMESTRE par James Davey LONDRES (Reuters) - Le quatrième groupe britannique de supermarchés Morrisons a annoncé jeudi une baisse de 25,3% de son bénéfice au premier semestre, pénalisés par les coûts liés à la pandémie de coronavirus, mais a déclaré qu'il tablait néanmoins sur une progression de ses résultats sur l'ensemble de l'année. En fin de matinée, le titre accusait une baisse de 4,3%, affichant ainsi le deuxième recul le plus important de l'indice européen Stoxx 600. La société a réalisé un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels de 148 millions de livres contre 146 millions attendu par les analystes. Morrisons a précisé que ses ventes avait augmenté au deuxième trimestre de 12,3% à données comparables et hors carburant. "Nous pensons que cette tendance positive va se poursuivre au second semestre, que le cash-flow va s'améliorer ainsi que le niveau de la dette et que nous enregistrons une nouvelle année de croissance de notre résultat avant impôts et exceptionnels", a précisé le groupe. Les coûts liés à la pandémie de coronavirus ont atteint 155 millions de livres au premier semestre, un impact partiellement compensé par des mesures d'allègements de charges à hauteur de 93 millions. (James Davey, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MORRISON SUPERMK LSE +1.87%