GB-Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois mois à fin mai

Les salaires hors primes ont progressé de 3,4% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin mai, comme prévu, une hausse identique à celle du trimestre clos en avril, selon les données offcielles publiées mardi.
Le taux de chômage est pour sa part resté stable à 4,9%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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