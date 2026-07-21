GB-Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois mois à fin mai

Les salaires hors primes ont progressé de 3,4% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin mai, comme prévu, une hausse identique à celle du trimestre clos en avril, selon les données offcielles publiées mardi.

Le taux de chômage est pour sa part resté stable à 4,9%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)