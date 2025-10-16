GB-Le PIB progresse de 0,1% en août - ONS

L'économie britannique a progressé de 0,1% sur un mois en août, comme prévu par les analystes, après avoir reculé de 0,1% en juillet, montrent les données officielles publiées jeudi.

La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé en septembre ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre à 0,4%, contre une estimation précédente de 0,3%.

Les responsables de la banque centrale britannique, qui ont maintenu les taux d'intérêt inchangés à 4% en septembre, sont confrontés à une économie qui génère une inflation persistante mais une croissance faible.

Le gouverneur Andrew Bailey a toutefois déclaré mardi que le marché de l'emploi s'affaiblissait et que les pressions inflationnistes s'atténuaient, après que les données ont montré que le chômage avait atteint son niveau le plus élevé depuis 2021 et que la croissance des salaires dans le secteur privé avait ralenti.

