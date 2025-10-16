 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
-0,62%
Indices
Chiffres-clés

GB-Le PIB progresse de 0,1% en août - ONS
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 08:17

L'économie britannique a progressé de 0,1% sur un mois en août, comme prévu par les analystes, après avoir reculé de 0,1% en juillet, montrent les données officielles publiées jeudi.

La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé en septembre ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre à 0,4%, contre une estimation précédente de 0,3%.

Les responsables de la banque centrale britannique, qui ont maintenu les taux d'intérêt inchangés à 4% en septembre, sont confrontés à une économie qui génère une inflation persistante mais une croissance faible.

Le gouverneur Andrew Bailey a toutefois déclaré mardi que le marché de l'emploi s'affaiblissait et que les pressions inflationnistes s'atténuaient, après que les données ont montré que le chômage avait atteint son niveau le plus élevé depuis 2021 et que la croissance des salaires dans le secteur privé avait ralenti.

(Rédigé par Suban Abdulla ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank