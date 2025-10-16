 Aller au contenu principal
Automobile: OPmobility noue un accord de coopération avec le constructeur chinois Chery
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 12:21

L'équipementier automobile français OPmobility (ex-Plastic Omnium) a annoncé jeudi avoir conclu un accord de coopération mondiale avec le constructeur Chery, troisième groupe automobile de Chine et premier exportateur de voitures particulières du pays.

( AFP / WANG ZHAO )

( AFP / WANG ZHAO )

OPmobility fournira à Chery à partir de 2026 des pare-chocs produits en Espagne et au Brésil, où le groupe français est implanté respectivement depuis 1970 et 2001, selon un communiqué de l'équipementier.

Chery, créé en 1997 dans le sud-est de la Chine, est l'un des principaux exportateurs chinois de voitures, connu pour ses voitures bon marché et très populaire notamment en Asie du Sud-Est.

En 2024, le constructeur a vendu 2,6 millions de véhicules, dont 1,1 million à l’export, selon le communiqué d'OPmobility.

L'accord vise, selon OPmobility, à accompagner Chery dans son "développement international" en s’appuyant sur les capacités industrielles et de recherche mondiales du groupe français, qui compte 150 usines et 40 centres de R&D dans 28 pays.

Valeurs associées

OPMOBILITY
14,210 EUR Euronext Paris +4,03%

