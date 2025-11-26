GB-Le budget prévoit des recettes fiscales supplémentaires de £26,1 mds par an-OBR

(Bien lire conversion en euros au §1er)

Les hausses d'impôts prévues dans le budget que doit présenter mercredi la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, devraient générer 26,1 milliards de livres sterling (29,63 milliards d'euros) de recettes supplémentaires par an d'ici 2029/30, selon une estimation publiée par le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR).

Selon cette estimation publiée sur le site internet de l'OBR, 15 milliards de livres sterling proviendraient de l'augmentation de l'impôt sur le revenu des particuliers et 11,1 milliards d'autres taxes.

Grâce à ces hausses d'impôts, le gouvernement britannique disposera d'une marge de manœuvre budgétaire de près de 22 milliards de livres (25,07 milliards d'euros) sur une période de cinq ans, selon l'OBR.

En mars, l'OBR avait prévu que la marge de manœuvre - le montant des dépenses supplémentaires ou des réductions d'impôts possibles tout en restant dans les limites des règles budgétaires imposées par le gouvernement - s'élevait à 9,9 milliards de livres.

Sur les marchés financiers, la volatilité était de mise sur les actifs britanniques après la publication des estimations de l'OBR et avant la présentation officielle du budget par Rachel Reeves.

La livre sterling a brièvement atteint son plus haut niveau de la séance face au dollar avant de se retourner à la baisse.

(Andy Bruce, rédigé par William Schomberg, Mara Vîlcu pour la version française avec la contribution de Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)