GB-La reine Elizabeth II effectuera dimanche une apparition publique

LONDRES, 11 novembre (Reuters) - La reine Elizabeth II d'Angleterre participera dimanche à Londres à une cérémonie de commémoration de la Première Guerre mondiale, a annoncé jeudi Buckingham, ce qui constituera sa première apparition publique depuis qu'elle a été hospitalisée le mois dernier pour la première fois depuis plusieurs années.

La monarque, âgée de 95 ans, a été hospitalisée pendant une nuit en octobre pour des "examens préliminaires", à la suite desquels ses médecins lui ont conseillé de prendre du repos.

Elizabeth II avait dû renoncer à prendre part à la COP26 de Glasgow, en Ecosse, et à effectuer une visite en Irlande du Nord.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Queen Elizabeth back at desk after first night in hospital in years UK's Queen Elizabeth pulls out of COP26 following advice to rest

Queen Elizabeth told to rest for at least two more weeks

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reportage Alistair Smout et Michael Holden; version française Jean Terzian)