GB-La croissance du PIB estimée à 0,4% au T2

La croissance de l'économie britannique a ralenti comme prévu au premier trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4% sur la période avril-juin 2026, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,6% au premier trimestre 2026.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,2% au premier trimestre, contre +1,1% anticipé par le consensus et +0,9% au premier trimestre 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)