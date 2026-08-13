GB-La croissance du PIB estimée à 0,4% au T2

La croissance de l'économie britannique a ralenti comme prévu au premier trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).
Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4% sur la période avril-juin 2026, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.
Le PIB était ressorti en hausse de 0,6% au premier trimestre 2026.
Sur un an, le PIB a augmenté de 1,2% au premier trimestre, contre +1,1% anticipé par le consensus et +0,9% au premier trimestre 2026.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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