GB-La croissance du PIB confirmée à 0,6% au T1

La croissance de l'économie britannique au premier trimestre a accéléré par rapport aux trois mois précédents, en ligne avec la première estimation, selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,6% sur la période de janvier à mars 2025, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,2% au quatrième trimestre.

Sur un an, la croissance s'est établie à +0,9%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +1,1%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)