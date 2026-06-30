Des élus locaux protestent contre le projet gouvernemental de consigne des bouteilles en plastique

Piétonne avec une bouteille en plastique, sur la voie Georges-Pompidou, itinéraire de 13 kilomètres traversant Paris en longeant la rive droite de la Seine, le 24 juin 2026. ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Des représentants d'élus locaux ont quitté une réunion organisée mardi par le ministère de la Transition écologique pour dénoncer "une parodie de concertation" sur le projet gouvernemental de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, du "greenwashing" selon eux.

Des associations de collectivités ont "quitté la table des négociations ce matin à 09H00 après avoir rappelé leur opposition à cette vaste mesure de greenwashing", ou écoblanchiment, a déclaré à l'AFP Nicolas Garnier, de l'association de collectivités Amorce.

Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a déclaré sur Twitter mardi regretter "le choix fait par les associations de représentants d'élus de ne pas accepter la concertation que propose le gouvernement", appelant au "dialogue".

Dans un communiqué, le ministère précise qu'il "poursuivra la mise en oeuvre du plan malgré la stratégie de la chaise vide des associations de collectivités".

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Selon M. Garnier, les élus locaux ont été suivis dans leur mouvement de protestation par "les ONG, les associations de consommateurs et de grandes fédérations professionnelles", ce que le ministère de la Transition écologique conteste.

Les élus locaux entendent dénoncer "une parodie de concertation" sur ce projet de "fausse consigne pour recyclage", porté "depuis 5 ans par les multinationales des eaux et boissons en bouteille jetables".

Les élus locaux contestent le terme de "consigne" car le projet ne prévoit pas de réemployer les bouteilles en plastique collectées, mais de les recycler, une option moins vertueuse du point de vue environnemental.

Les élus locaux ont indiqué vouloir s'en remettre au Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le projet d'instaurer cette consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique, afin de rattraper le retard de la France sur les objectifs européens, a été relancé fin mai par Emmanuel Macron.

Lundi, plusieurs représentants de syndicats franciliens de gestion des déchets avaient dit être prêts à "aller au bras de fer" si le gouvernement décide de persévérer, menaçant de "suspendre le paiement de la TGAP", la taxe générale sur les activités polluantes.

A leur yeux, ce projet de collecte ne répondra pas à la problématique plus vaste des déchets plastiques. "Le combat à mener est contre l'utilisation du plastique", a dit Jean-François Vigier, président du Siom qui gère les déchets de 21 communes du sud de Paris.

"Le taux de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique et des canettes n'était que de 58,4% en 2024, contre un objectif de 90%", a déclaré sur X Mathieu Lefèvre, précisant que "la mise en oeuvre de la consigne pour recyclage sera obligatoire au 1er janvier 2029" si cet objectif n'est pas atteint.