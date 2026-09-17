GB-La BoE opte à nouveau pour le statu quo, mais tire la sonnette d'alarme sur l'inflation

(Actualisé avec précisions, réaction du marché obligataire et commentaire d'analyste)

La Banque d'Angleterre (BoE) a une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur inchangé, à 3,75%, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation et laissant la porte ouverte à un relèvement si le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger.

La décision du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise par 6 voix contre 3, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters.

"Plus cette volatilité persistera, plus son impact sur l'inflation sera important, et plus il sera probable que nous devions relever le taux directeur afin de garantir que l'inflation revienne à notre objectif de 2%", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans un communiqué publié jeudi.

La récente flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient a renforcé les paris d'une hausse prochaine des coûts d'emprunt, à l'instar de celles décidées par la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière et la Réserve fédérale (Fed) mercredi.

L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré sur un an en août pour atteindre son plus haut niveau sur les cinq derniers mois, à 3,1%, selon les données officielles publiées mercredi.

L'institution durcit ainsi le ton concernant les perspectives en matière de pressions sur les prix.

Si elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le troisième trimestre, passant de 0,1% à 0,4%, elle indique que l'inflation pourrait désormais dépasser légèrement les 4% début 2027.

La BoE prévoyait auparavant un pic à 3,2% fin 2026.

Les marchés financiers estiment à 80% la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point en novembre, même si les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière se montrent moins convaincus, un seul d'entre eux sur huit déclarant s'attendre à ce scénario.

La BoE a agi sur ses taux directeurs pour la dernière fois en décembre 2025, avec une baisse de 25 points de base.

CHUTE DES RENDEMENTS

La banque centrale britannique a également présenté jeudi un programme pluriannuel visant à céder la majeure partie des 488 milliards de livres sterling d'obligations d'État qu'elle détient encore d'ici 2034, tout en précisant qu'elle suspendra les ventes pendant les six prochains mois et mettra totalement fin à la cession des Gilts à long terme.

Cette décision intervient quelques jours après que les rendements des obligations à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998.

Ce pic, qui coïncide avec une vague mondiale de ventes d'obligations, a ravivé les critiques selon lesquelles la politique de vente d'obligations de la BoE engendre des pertes pour la banque centrale, qui sont prises en charge par le gouvernement.

Le gouverneur Andrew Bailey n'a cessé de souligner sa volonté de réduire le risque des taux d'intérêt sur le bilan de l'institution, accru par la détention de Gilts à long terme.

"Le Comité de politique monétaire et la Banque ont décidé de conserver une partie substantielle du portefeuille d'obligations d'État détenu à des fins de politique monétaire, tandis que le reste sera liquidé au cours des huit prochaines années", a-t-il ajouté.

Sur le marché, la décision fait reculer de plus de 10 points de base le rendement du Gilt à 30 ans, qui s'établit à 5,751%.

Celui de l'obligation à 10 ans perd 7,5 pdb à 5,2281%.

Les analystes expliquent ces annonces devraient contribuer à atténuer la pression sur les rendements obligataires, car la banque centrale réduira le volume de dette publique réintroduit sur le marché.

"En prenant cette mesure, elle a donc effectivement modifié la dynamique de l'offre et de la demande, en particulier pour les Gilts à long terme. C'est une bonne nouvelle, et c'est pourquoi les Gilts réagissent favorablement", souligne Simon Dangoor, analyste chez Goldam Sachs Asset Management.

Les prix des obligations évoluent toujours dans le sens inverse de leur rendement.

(Andy Bruce et David Milliken, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)