GB-L'inflation a augmenté à 3,5% en septembre

L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré plus que prévu sur un an en septembre, montrent des données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation ont progressé en volume de 3,5% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +3,4% après +3,1% en août.

En rythme mensuel, les prix ont ralenti moins que prévu en septembre à 0,4%, contre des attentes à +0,3% après une hausse de 0,5% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à +2,8% sur une base annuelle et à +0,2% sur une base mensuelle, après respectivement +2,6% et +0,3% et des consensus à +2,7% et +0,2%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)