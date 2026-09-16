GB-L'extension de Heathrow incompatible avec objectifs climatiques sans efforts des compagnies aérienne - experts

La Grande-Bretagne ne peut pas à la fois agrandir l'aéroport londonien de Heathrow et tenir ses objectifs climatiques, à moins que les compagnies aériennes ne soient sommées d'assumer l'entière responsabilité de leurs émissions, ont déclaré mercredi les conseillers climatiques du pays.

Le gouvernement travailliste britannique, faisant valoir que ce projet favoriserait la croissance économique, s'était prononcé l'année dernière en faveur de la construction d'une troisième piste à Heathrow.

Un avis publié mercredi par le Comité sur le changement climatique (CCC), à la demande du gouvernement, a conclu qu'il n'existait, dans le cadre des politiques actuelles, aucune voie crédible permettant à Heathrow de s'agrandir tout en garantissant l'objectif britannique de neutralité carbone d'ici 2050.

"Le gouvernement ne peut pas agrandir l’aéroport d’Heathrow sans exiger du secteur aérien qu’il réduise ses émissions", a déclaré Nigel Topping, président du CCC, lors d’une conférence de presse.

Le comité a estimé que le gouvernement devrait adopter une législation obligeant le secteur à traiter l'ensemble de ses émissions d'ici 2050, soit en augmentant l’utilisation de carburants aériens durables (SAF), soit par le biais de crédits de suppression du carbone issus de technologies innovantes.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que celui-ci examinerait attentivement les recommandations du CCC. Le gouvernement investit dans la production de carburants d'aviation durables et leur développement devra s’inscrire dans le cadre des objectifs de zéro émission nette, a-t-il ajouté.

Le CCC a appelé le gouvernement à élaborer une stratégie sur 25 ans pour une aviation à zéro émission nette, à répercuter progressivement l’intégralité du coût de la décarbonisation sur les compagnies aériennes et à préparer des plans d’urgence au cas où les technologies clés ne parviendraient pas à se développer comme prévu.

Un porte-parole de l'aéroport d'Heathrow a déclaré que l'extension devait à la fois favoriser la croissance économique et respecter les objectifs de zéro émission nette, et qu'il collaborerait avec le gouvernement pour développer les technologies aériennes propres.

(Susanna Twidale, version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)