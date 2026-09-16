 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-L'extension de Heathrow incompatible avec objectifs climatiques sans efforts des compagnies aérienne - experts
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 09:37
Ajouter Boursorama à vos sources

La Grande-Bretagne ne peut pas à la fois agrandir l'aéroport londonien de Heathrow et tenir ses objectifs climatiques, à moins que les compagnies aériennes ne soient sommées d'assumer l'entière responsabilité de leurs émissions, ont déclaré mercredi les conseillers climatiques du pays.

Le gouvernement travailliste britannique, faisant valoir que ce projet favoriserait la croissance économique, s'était prononcé l'année dernière en faveur de la construction d'une troisième piste à Heathrow.

Un avis publié mercredi par le Comité sur le changement climatique (CCC), à la demande du gouvernement, a conclu qu'il n'existait, dans le cadre des politiques actuelles, aucune voie crédible permettant à Heathrow de s'agrandir tout en garantissant l'objectif britannique de neutralité carbone d'ici 2050.

"Le gouvernement ne peut pas agrandir l’aéroport d’Heathrow sans exiger du secteur aérien qu’il réduise ses émissions", a déclaré Nigel Topping, président du CCC, lors d’une conférence de presse.

Le comité a estimé que le gouvernement devrait adopter une législation obligeant le secteur à traiter l'ensemble de ses émissions d'ici 2050, soit en augmentant l’utilisation de carburants aériens durables (SAF), soit par le biais de crédits de suppression du carbone issus de technologies innovantes.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que celui-ci examinerait attentivement les recommandations du CCC. Le gouvernement investit dans la production de carburants d'aviation durables et leur développement devra s’inscrire dans le cadre des objectifs de zéro émission nette, a-t-il ajouté.

Le CCC a appelé le gouvernement à élaborer une stratégie sur 25 ans pour une aviation à zéro émission nette, à répercuter progressivement l’intégralité du coût de la décarbonisation sur les compagnies aériennes et à préparer des plans d’urgence au cas où les technologies clés ne parviendraient pas à se développer comme prévu.

Un porte-parole de l'aéroport d'Heathrow a déclaré que l'extension devait à la fois favoriser la croissance économique et respecter les objectifs de zéro émission nette, et qu'il collaborerait avec le gouvernement pour développer les technologies aériennes propres.

(Susanna Twidale, version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,63 -0,78%
2CRSI
27,86 +4,74%
SOITEC
137,3 +11,63%
CAC 40
8 101,15 +0,13%
TOTALENERGIES
80,8 +0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank