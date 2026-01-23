GB-Hausse surprise des ventes au détail en décembre

Les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue au Royaume-Uni en décembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont progressé de 0,4% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,1% en glissement mensuel.

