GB-Hausse surprise des ventes au détail en décembre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
* L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ...
Lire la suite
Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama•23.01.2026•09:07•
Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ...
Lire la suite
Le vice-président américain JD Vance a confirmé jeudi que les autorités fédérales détenaient un garçon de cinq ans après une opération de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, tout en affirmant vouloir "faire baisser la température" dans la ville. L'ICE ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer