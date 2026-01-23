 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Hausse surprise des ventes au détail en décembre
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 08:04

Les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue au Royaume-Uni en décembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont progressé de 0,4% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,1% en glissement mensuel.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Worldline sur un smartphone (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : L'Oréal, Ubisoft, L'Oréal, Worldline, M6...
    information fournie par Reuters 23.01.2026 09:21 

    * L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 23.01.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 19 au 23 janvier
    information fournie par Boursorama 23.01.2026 09:07 

    Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ... Lire la suite

  • Le vice-président américain JD Vance s'apprête à prononcer un discours à Minneapolis, le 22 janvier 2026 ( POOL / Jim WATSON )
    Minnesota: un enfant de 5 ans détenu, Vance veut "faire baisser la température".
    information fournie par AFP 23.01.2026 08:48 

    Le vice-président américain JD Vance a confirmé jeudi que les autorités fédérales détenaient un garçon de cinq ans après une opération de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, tout en affirmant vouloir "faire baisser la température" dans la ville. L'ICE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank