GB-Elizabeth II convoque une réunion de "crise" à Buckingham

LONDRES, 12 janvier (Reuters) - La reine Elizabeth II a convoqué le prince Harry à une réunion de crise lundi pour discuter de dispositions liées au choix de son petit-fils et de l'épouse de celui-ci, Meghan Markle, de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale britannique, a appris Reuters d'une source au palais de Buckingham. Le prince Charles, père de Harry, et le prince William, son frère, prendront eux aussi part à cette réunion qui se tiendra au domaine de Sandringham, propriété de la reine à Norfolk, dans l'est du pays, a précisé cette source. Harry et Meghan ont surpris en annonçant mercredi dans un communiqué leur volonté de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale britannique et de passer davantage de temps en Amérique du Nord. Meghan, ancienne actrice qui tenait l'un des rôles principaux dans la série télévisée américaine "Suits", tournée en partie à Toronto, prendra part à la réunion via visioconférence depuis le Canada où elle s'est rendue en début de semaine avec le fils du couple, Archie. Selon une source à Buckingham, la reine Elizabeth n'avait pas été informée de l'annonce de son petit-fils et a été déçue et vexée. Dans son traditionnel message de Noël, la souveraine de 93 ans a prôné l'harmonie et la réconciliation après une année "plutôt mouvementée" pour sa famille et pour l'ensemble de la Grande-Bretagne. Harry et William ont affiché leur mésentente en public l'année dernière, et le cadet a lancé une offensive juridique contre des tabloïds britanniques en dénonçant le "harcèlement" à l'encontre de Meghan. (Michael Holden et Estelle Shirbon; version française Jean Terzian)