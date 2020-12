Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Des grandes enseignes de supermarchés renoncent à 2 mds d'euros d'allégements fiscaux Reuters • 03/12/2020 à 21:01









LONDRES, 3 décembre (Reuters) - Les chaînes de supermarchés Sainsbury's SBRY.L , Asda, Aldi et B&M BMEB.L ont annoncé jeudi qu'elles allaient renoncer à leur tour à un allégement de l'impôt foncier dont elles ont bénéficié en Grande-Bretagne pendant l'épidémie due au nouveau coronavirus. Tesco TSCO.L et Morrisons MRW.L avaient déjà annoncé une décision similaire, ce qui permettra au total aux autorités britanniques de récupérer 1,8 milliard de livres (2 milliards d'euros). Les grands groupes de distribution en Grande-Bretagne ont vu leurs ventes augmenter pendant la crise sanitaire et l'opinion publique et certains médias leur reprochent d'avoir continué de verser des dividendes tout en bénéficiant d'une aide publique sous la forme d'un allégement de leur taxe foncière, décidé en mars par le gouvernement pour les aider face à des difficultés qu'ils n'ont finalement pas rencontrées. Sainsbury's SBRY.L a annoncé jeudi qu'il paierait 440 millions de livres de taxe foncière, tandis que Asda, propriété de Walmart WMT.N , versera 340 millions de livres et l'allemand Aldi 100 millions. La chaîne de magasins discount B&M BMEB.L a annoncé renoncer à un allègement de la taxe foncière d'environ 80 millions de livres pour l'exercice en cours. (James Davey, avec Liz Piper version française Camille Raynaud)

