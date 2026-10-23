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GB-Baisse plus importante que prévu des ventes au détail en septembre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 08:06

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Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé plus que prévu en septembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont reculé en volume de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,7% en août (révisé de +0,5%). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -0,1%.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 0,8% en septembre, contre +2,7% en août (révisé de +2,4%) et un consensus à +1,0%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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