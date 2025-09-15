GB-Accords sur la technologie et le nucléaire signés pendant la visite de Trump

par Andrew MacAskill

Londres et Washington annonceront des accords sur la technologie et l'énergie nucléaire civile lors de la deuxième visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni cette semaine, alors que les deux pays continuent de discuter des droits de douane sur l'acier dans le cadre d'un accord commercial très attendu.

Comme en 2019, lors de son premier mandat, Donald Trump et son épouse, Melania, auront droit aux honneurs royaux à leur arrivée à Londres mercredi, avec notamment un cortège en carrosse, un banquet d'État ou encore un défilé aérien.

Le gouvernement britannique entend ainsi flatter l'ego de Donald Trump, premier président américain à effectuer deux visites d'Etat au Royaume-Uni, alors que Londres cherche à resserrer les liens avec Washington en matière de défense, de sécurité et d'énergie, après avoir obtenu un accord jugé plutôt favorable sur les droits de douane.

Le Premier ministre Keir Starmer accueillera Donald Trump dans sa résidence de campagne de Chequers jeudi pour discuter d'une collaboration plus étroite sur des sujets internationaux comme la guerre en Ukraine, et dans le but de finaliser une baisse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium.

Un porte-parole de Keir Starmer a déclaré que les dirigeants signeraient "un partenariat technologique de premier plan". Les deux pays signeront également des accords de plusieurs milliards de dollars pour développer des réacteurs nucléaires de petite taille - petits réacteurs modulaires (PRM) -, qui pourraient, dans certains cas, contribuer à alimenter de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle.

"Les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont les plus solides au monde", a déclaré le porte-parole de Keir Starmer aux journalistes.

NÉGOCIATIONS SUR L'ACIER

Bien qu'il soit presque aux antipodes de Donald Trump sur l'échiquier politique, Keir Starmer a été le premier dirigeant mondial à conclure un accord avec Donald Trump sur les droits de douane.

Dans le cadre de cet accord, les États-Unis se sont engagés à réduire les droits de douane sur les importations de voitures, d'aluminium et d'acier. Si les détails concernant les droits de douane sur les voitures ont été convenus en juin, l'accord sur l'acier et l'aluminium n'a pas encore été finalisé.

"En ce qui concerne l'acier, nous ferons en sorte de faire une annonce dès que possible", a déclaré Peter Kyle, ministre britannique de l'économie, à la BBC dimanche.

Londres a annoncé samedi près de 1,5 milliard d'euros d'investissements américains de la part de PayPal, Bank of America et d'autres, tandis que Nvidia et OpenAI devraient à leur tour annoncer des investissements dans le cadre de l'accord technologique qui sera signé pendant la visite de Donald Trump, ont déclaré des sources sous le sceau de l'anonymat.

Les préparatifs de cette visite - la deuxième de Donald Trump au Royaume-Uni en deux mois, après un déplacement privé sur un de des parcours de golf écossais en juillet - ont été perturbés par le limogeage de Peter Mandelson de son poste d'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, auquel il avait notamment apporté son soutien après sa première condamnation pour pédophilie.

(Rédigé par Andrew MacAskill, avec la contribution de Sarah Young; version française Tangi Salaün; édité par Augustin Turpin)