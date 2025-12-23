Gazprom est en pourparlers avec la société hongroise MOL au sujet de la vente de sa participation dans NIS, selon le président serbe Aleksandar Vucic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant russe de l'énergie Gazprom GAZP.MM est en pourparlers avec la société hongroise MOL MOLB.BU en vue d'une éventuelle vente de sa participation majoritaire dans NIS NIIS.BEL - l'unique raffineur de pétrole de Serbie - a déclaré mardi le président serbe Aleksandar Vucic.

Les États-Unis ont annoncé en janvier des sanctions de grande ampleur visant le secteur pétrolier russe en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine , mais, pour NIS, leur application a été reportée à plusieurs reprises avant d'entrer finalement en vigueur le 8 octobre.

"Nous avons des informations selon lesquelles des représentants de Gazprom discutent, entre autres, avec la société hongroise MOL, et nous n'avons rien contre cela. Les Hongrois sont nos amis", a déclaré Aleksandar Vucic à la presse mardi.

"Nous devons en finir dès que possible, d'ici au 15 janvier."

Les banques ont cessé de traiter les paiements de NIS en raison des sanctions. L'oléoduc croate JANAF JANF.ZA a cessé de livrer du pétrole brut à la raffinerie.

Gazprom détient une participation de 11,3 % dans NIS, tandis que sa branche pétrolière Gazprom Neft SIBN.MM détient 44,9 %. Le gouvernement serbe détient 29,9 % du capital, le reste étant détenu par de petits actionnaires et des employés.

Aleksandar Vucic a également déclaré que l'accord de fourniture de gaz entre la Serbie et la Russie serait prolongé de trois mois.

La nation balkanique reste l'un des derniers acheteurs de gaz naturel russe en Europe.

Le gouvernement, qui cherche à faire adhérer la Serbie à l'Union européenne, a subi des pressions de la part des pays occidentaux pour qu'il s'aligne sur les sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie, mais il n'a pas encore agi.