Gaza-Macron presse Trump de faire plier Netanyahu
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 20:14

Les Etats-Unis ont les moyens de faire pression sur Israël afin de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron, incitant son homologue américain Donald Trump à intervenir auprès de l'Etat hébreu.

Au lendemain de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par une dizaine de pays occidentaux, dont la France, la Grande-Bretagne et le Canada, Donald Trump a une nouvelle fois présenté mardi cette initiative diplomatique comme une "trop grande récompense" pour le Hamas, en écho à des propos similaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Aujourd'hui, face à l'état de fait, il y en a un qui peut faire quelque chose, c'est le président américain", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un entretien accordé à BFMTV, soulignant que les Etats-Unis fournissent des armes à Israël.

"Je vois un président américain qui est mobilisé (...), qui veut le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez ce conflit", a ajouté Emmanuel Macron.

"Donc il faut faire pression sur le gouvernement d'Israël pour qu'il arrête, qu'il cesse le conflit à Gaza, qu'on puisse enfin libérer les 48 otages, qu'on puisse enfin réouvrir les routes de l'aide humanitaire, sauver des vies d'enfants, de femmes, d'hommes et de personnes âgées."

Le Premier ministre israélien "n'a plus de projet", a également dit Emmanuel Macron. "Si votre projet c'est de détruire votre voisin, vous condamnez votre peuple à vivre dans la guerre perpétuelle."

"Aujourd'hui, le projet qui est le sien est un projet qui de fait sacrifie les otages. Personne ne sait dire si à Gaza City, dans les endroits où l'armée est en train de bombarder, il y a pas des otages détenus. Donc on peut pas dire que la priorité c'est la libération des otages quand on fait ça."

"J'engage vraiment l'administration américaine à faire pression sur le gouvernement de Monsieur Netanyahu pour qu'il stoppe, pour qu'on puisse renégocier la libération de tous les otages, pour qu'on puisse reprendre le travail humanitaire et qu'on règle par la négociation", a également dit le président français.

Alors que l'armée israélienne continuait d'avancer mardi vers les zones les plus peuplées de la ville de Gaza, Benjamin Netanyahu a rejeté toutes les critiques formulées à l'encontre de la campagne militaire et déclaré que la guerre ne s'arrêterait pas tant que le Hamas n'aurait pas été éliminé.

Parallèlement à la guerre dans l'enclave palestinienne, Israël a intensifié ses opérations et étendu ses colonies en Cisjordanie occupée.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par)

Emmanuel Macron
