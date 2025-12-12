GB: L'économie a connu des difficultés pendant la période mouvementée qui a précédé le budget

La chancelière britannique Rachel Reeves présente la déclaration budgétaire d'automne au Parlement, à Londres

L'économie britannique a connu une contraction inattendue au cours des trois mois précédant octobre, perdant de son élan à l'approche du budget de la ministre des Finances Rachel Reeves, selon les données publiées vendredi qui ont renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'Office national des statistiques a indiqué que le produit intérieur brut s'était contracté de 0,1% entre août et octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un résultat stable.

Pour le seul mois d'octobre, l'économie s'est contractée de 0,1%, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1%. Si les chiffres du PIB mensuel sont volatils et susceptibles d'être révisés, les données publiées vendredi indiquent que l'économie n'a pas connu de croissance depuis juin.

Cela souligne le contexte économique difficile auquel Rachel Reeves a dû faire face lorsqu'elle a préparé son budget prévoyant une hausse des impôts, annoncé le 26 novembre après plusieurs semaines de spéculations et de briefings qui ont semé la confusion parmi les investisseurs, les consommateurs et les entreprises.

Rachel Reeves a critiqué la série de fuites qui ont eu lieu cette semaine.

La livre sterling a légèrement baissé par rapport au dollar américain et les prix des obligations d'État britanniques ont augmenté après la publication des données de vendredi, qui ont montré des baisses inattendues dans le secteur dominant des services ainsi que dans la construction.

"Les contractions dans les services et la construction indiquent une faiblesse généralisée, reflétant potentiellement l'incertitude qui régnait à l'approche du budget", a déclaré Fergus Jimenez-England, économiste associé au groupe de réflexion National Institute of Economic and Social Research.

BAISSE DES TAUX DE LA BOE ATTENDUE

Les données publiées vendredi remettent en question les prévisions de la BoE, qui tablait sur une croissance économique d'environ 0,3% pour l'ensemble du quatrième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters s'accordent à dire que la BoE baissera ses taux d'intérêt le 18 décembre, et les marchés financiers estiment la probabilité d'une telle décision à environ 90%.

La production manufacturière, affectée en septembre par une cyberattaque contre Jaguar Land Rover, n'a pas réussi à se redresser comme l'espéraient les économistes.

Selon l'ONS, les détaillants ont particulièrement souffert ce mois-ci, ce qui explique en partie pourquoi la production des services a reculé de 0,3% en octobre, alors que les prévisions tablaient sur une stagnation.

En réponse à ces données, le ministère des Finances a déclaré qu'il était déterminé à défier les prévisions de croissance et à créer des emplois de qualité.

Par rapport à l'année précédente, la production économique a augmenté de 1,1% en octobre, selon l'ONS, ce qui est inférieur à la prévision de croissance de 1,4% des économistes.

Vendredi, la Confederation of British Industry (CBI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour l'année prochaine, invoquant une augmentation temporaire des dépenses publiques à la suite du budget, tout en avertissant que des problèmes profondément enracinés subsistent.

L'association professionnelle prévoit une croissance économique de 1,3% l'année prochaine, contre 1,0% dans ses prévisions précédentes de juin, ce qui aligne globalement la CBI sur les prévisions du Fonds monétaire international et de l'OCDE.

(Andy Bruce et Suban Abdulla, version française Mara Vîlcu édité par Augustin Turpin)