Gaz naturel : Expand Energy s'offre Twin Eagle pour 1,25 milliard de dollars

Expand Energy Corporation (grand producteur de gaz naturel d'Amérique du Nord) a conclu un accord définitif de fusion en vue d'acquérir Twin Eagle Holdings (entreprise privée spécialisée dans la commercialisation et l'optimisation de gaz naturel adossées à des actifs). La transaction, conclue auprès du fonds Five Point Infrastructure, s'élève à 1,25 milliard de dollars.

La transaction est soumise aux ajustements habituels du prix d'achat, y compris le fonds de roulement. Elle devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles et des autorisations réglementaires requises. Pour financer cette acquisition d'envergure, Expand Energy prévoit de combiner ses liquidités disponibles avec des tirages sur sa facilité de crédit renouvelable.

Les résultats de Twin Eagle reposent principalement sur des contrats récurrents d'approvisionnement physique et de livraison, couplés à une optimisation fine des actifs. Cette polyvalence commerciale et logistique lui a permis de maintenir une croissance constante de ses bénéfices, indépendamment des fluctuations du marché.

Twin Eagle : un poids lourd du négoce d'énergie

Fondée en 2010, Twin Eagle s'est imposée comme l'un des principaux commercialisateurs indépendants de gaz naturel et d'électricité en Amérique du Nord. L'entreprise maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur commerciale : commercialisation en gros, gestion d'actifs, structuration sur mesure, analyses de marché, logistique avancée, et veille de marché.

Aujourd'hui, l'empreinte opérationnelle de Twin Eagle impressionne :

- volumes commercialisés : plus de 5 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel (Gpi³/j)

- infrastructures : gestion d'environ 44 milliards de pieds cubes de capacité de stockage ainsi que près de 2 Gpi³/j de capacité de transport ferme.

- portefeuille client : plus de 1 000 clients répartis sur un maillage diversifié à travers les Etats-Unis et le Canada.

Un nouveau géant intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Cette fusion donne naissance à un acteur du gaz naturel totalement intégré dans les principaux marchés américains et canadiens, capable de capter les meilleures marges, du puits de production jusqu'au consommateur final. Sur une base pro forma, la nouvelle entité affichera des métriques impressionnantes :

- un volume commercialisé d'environ 14 Gpi³/j,

- un réseau soutenu par près de 9 Gpi³/j de transport ferme

- et 49 Gpi³ de capacité de stockage.

Grâce à cet ancrage stratégique, le groupe couvrira désormais près de 90% du marché du gaz naturel en Amérique du Nord, accédant ainsi directement aux zones de consommation à forte valeur ajoutée.

Synergies financières et continuité opérationnelle

L'impact financier de ce rapprochement est immédiat sur la feuille de route d'Expand Energy. Le groupe revoit à la hausse ses perspectives et prévoit de générer 750 millions de dollars par an de flux de trésorerie disponible (free cash flow) supplémentaire grâce à sa stratégie commerciale, soit une hausse de 50% par rapport à ses objectifs initiaux.

La solidité financière et l'échelle d'Expand Energy serviront de levier à l'activité de Twin Eagle, lui permettant de négocier des contrats à plus long terme, d'attirer une clientèle institutionnelle de premier ordre et d'accentuer sa présence sur les marchés premium.

A l'issue de la fusion, Twin Eagle deviendra une filiale à 100% d'Expand Energy. La continuité de la gestion sera assurée : les dirigeants clés de Twin Eagle, notamment Jeremy Davis, conserveront leurs fonctions opérationnelles au sein de la nouvelle structure pour piloter cette phase de croissance.