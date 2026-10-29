Gaz : le cap des 100 euros saute en Europe, vers un hiver hors de prix ?

(Zonebourse.com) - Le gaz européen a touché 100 euros le mégawattheure, mercredi 28 octobre, et la hausse pourrait se poursuivre. AlphaValue envisage un pic à 110-120 euros sur fond de tensions au Moyen-Orient et de froid annoncé. Pour les ménages et les industriels, la crainte est surtout de payer cher, longtemps.

100 euros le mégawattheure. Oui, le seuil ravive le souvenir de la crise énergétique. Mercredi 28 octobre, le contrat à terme néerlandais TTF à échéance la plus proche a brièvement atteint ce niveau. Cette référence du marché européen du gaz n'avait plus été aussi élevée depuis décembre 2022. C'est environ trois fois son niveau d'avant la guerre en Iran, déclenchée fin février.

Pour AlphaValue , l'enjeu dépasse déjà ce cap symbolique. "La question n'est plus de savoir jusqu'où il peut monter, mais combien de temps il restera au-dessus des seuils clés", écrit le cabinet dans sa note du 29 octobre.

Pourquoi le prix du gaz s'emballe

Premier moteur de la flambée : les perturbations au Moyen-Orient. Le conflit freine le transport du gaz naturel liquéfié (GNL). Les livraisons du Qatar via le détroit d'Ormuz sont particulièrement touchées. Selon l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), aucun volume significatif de GNL qatari n'a atteint l'Union européenne durant l'été 2026. L'Europe doit donc attirer d'autres cargaisons. Mais l'Asie les convoite aussi.

Cette concurrence pourrait encore se durcir. AlphaValue évoque une vague de froid attendue en Europe et en Asie de l'Est dans les prochaines semaines. Les deux régions auraient alors besoin de plus de gaz au même moment pour se chauffer. "A court terme, nous n'excluons pas un niveau de 110-120 EUR/MWh", prévient le cabinet. C'est un scénario de risque, pas une hausse certaine.

Les réserves européennes offrent une protection limitée. Au 21 octobre, les stockages étaient remplis à 75%, selon l'ACER. Les livraisons par gazoduc laissent, elles aussi, "peu de marge de progression", estime AlphaValue. La production hivernale norvégienne atteint déjà 350 à 360 millions de mètres cubes par jour.

L'Europe peut donc subir une crise des prix sans manquer immédiatement de gaz. Le recours au GNL lui a permis de diversifier ses fournisseurs. Mais il l'expose aussi à la concurrence mondiale. Le gaz reste disponible, à condition d'y mettre le prix.

Factures d'énergie : la crainte d'une hausse qui dure

Pour les ménages, un gaz à 100 euros sur le marché de gros ne signifie pas une hausse équivalente de la facture. Tout dépend du contrat et des délais d'ajustement. Les offres à prix fixe protègent la part du prix couverte, pendant la durée prévue. Mais la facture comprend aussi les coûts de réseau, les taxes et les frais de fourniture.

La hausse du gaz peut aussi gagner l'électricité. C'est le cas lorsque les centrales à gaz fixent le prix sur le marché de gros. Pour les industriels très consommateurs d'énergie, les marges se réduisent. Certaines productions peuvent alors devenir moins rentables.

À l'inverse, certains producteurs d'électricité peuvent profiter de prix de vente plus élevés. Selon AlphaValue , l'essentiel de cet effet se fera sentir en 2027 et 2028. Les ventes à terme leur permettent en effet de fixer dès aujourd'hui le prix d'une partie de leur production future.

Autre signe que les tensions s'installent : le contrat TTF pour le quatrième trimestre 2027 s'échange à 70 euros/MWh. Ce cours ne prédit pas le prix futur. Il montre toutefois que le marché anticipe une énergie chère bien au-delà de l'hiver.

Un temps clément ou un apaisement au Moyen-Orient pourraient faire baisser les cours. Mais il faudra aussi reconstituer les réserves. Pour les ménages comme pour les entreprises.

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