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Gay-Lussac Gestion passe sous les 5% du capital de Precia
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 13:45

Dans un avis adressé à l'AMF, Gay-Lussac Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 juin 2026, le seuil de 5% du capital de Precia, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion parisienne a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 283 927 actions Precia représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 3,27% des droits de vote de cette entreprise spécialisée dans les instruments de pesage commercial et industriel.

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