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Gautam Adani cherchera à obtenir un non-lieu dans l'affaire de fraude de la SEC aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détails des accusations dans les paragraphes 2-3, pas de réponse immédiate de la SEC)

Gautam Adani, la deuxième personne la plus riche de l'Inde, va demander à un juge américain de rejeter l'accusation de fraude civile portée contre lui par la Securities and Exchange Commission (SEC), ont déclaré ses avocats mardi.

Adani et son neveu Sagar Adani ont été accusés par la SEC en novembre 2024 d'avoir orchestré un système pour payer ou promettre de payer des centaines de millions de dollars en pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien au profit d'Adani Green Energy ADNA.NS , où les deux hommes sont cadres et directeurs. L'affaire de fraude en matière de valeurs mobilières est liée au fait qu'Adani Green n'aurait pas divulgué le stratagème dans les documents relatifs à une émission d'obligations d'un montant de 750 millions de dollars en 2021. Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, les avocats d'Adani ont déclaré que les plaintes de la SEC étaient "inadmissiblement extraterritoriales", étant donné que les défendeurs et toutes les fautes présumées se trouvaient en Inde et que les obligations n'ont jamais été échangées sur une bourse américaine. Les avocats ont également déclaré que le manque d'implication des Adanis dans l'offre et l'absence de preuves crédibles à l'appui du système de corruption justifiaient un non-lieu. La SEC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

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