Tesla développe un nouveau SUV électrique plus petit et moins cher

Le logo d'un véhicule électrique Tesla est placé sur une voiture à l'extérieur d'un concessionnaire à Drogenbos

Tesla est en train de développer un ‌tout nouveau SUV électrique plus petit et moins cher, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches ​du dossier.

Le constructeur automobile américain a contacté des fournisseurs ces dernières semaines pour discuter des détails du projet de SUV (Sports Utility Vehicle) compact, qui serait un nouveau véhicule et non une variante ​des modèles 3 ou Y actuels, ont précisé ces sources.

Les discussions ont porté sur le processus de fabrication et les ​spécifications de divers composants, ont ajouté les sources.

L'initiative ⁠intervient alors que le patron de Tesla, Elon Musk, avait décidé en 2024 d'abandonner un ‌projet très attendu de véhicules électriques à bas prix et de réorienter l’entreprise vers les robotaxis et les robots humanoïdes.

Reste à savoir si elle illustre ​un retour stratégique vers les VE ‌grand public, conduit par des humains, ou si le nouveau modèle ⁠va davantage s'aligner sur la nouvelle vision de Tesla centrée sur les véhicules sans conducteur.

Un tel modèle pourrait potentiellement remplir ces deux objectifs, selon l'une des personnes proches du projet et un ⁠employé de Tesla connaissant ‌la philosophie actuelle de l'entreprise en matière de produits.

Ce dernier a refusé ⁠de confirmer ou d'infirmer les détails concernant un véhicule spécifique, mais a déclaré que, de ‌manière générale, le groupe vise désormais à construire des modèles qui seraient sans conducteur ⁠tout en offrant une option de contrôle humain.

Bien que Tesla vise ⁠la pleine autonomie pour l'ensemble ‌de sa gamme, a déclaré cette personne, le groupe se rend compte que de nombreux ​marchés mondiaux ne verront pas d'adoption significative – ni ‌d'acceptation réglementaire – des véhicules sans conducteur avant des années.

Conserver la possibilité de construire un modèle particulier avec ou sans commandes ​de conduite pourrait permettre d'augmenter les ventes et aider à garantir que Tesla puisse maintenir ses usines automobiles à un niveau de production proche de leur capacité maximale, a ⁠déclaré cette personne.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant ses projets de nouveau véhicule.

Les quatre personnes proches du projet ont indiqué qu'il en était encore à un stade précoce de développement. Reuters n'a pas pu déterminer si Tesla avait donné son feu vert pour la production de ce véhicule.

(Reportage Zhuzhu Cui, Zhang Yan, Aditi Shah et Chris Kirkham, version française Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)