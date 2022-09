GAUSSIN signe un accord pour une offre de Transport As A Service en Grèce incluant deux stations H2 et la conversion à l'hydrogène d'un bateau à grande vitesse

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la signature d’un term sheet avec un opérateur reliant Athènes et Mykonos en mer Égée (Grèce) en vue d’un partenariat stratégique dans le domaine du transport maritime. L’accord vise à remplacer le moteur du Bateau à Grande Vitesse (BGV) du transporteur par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d’hydrogène afin de convertir la navigation à la mobilité verte.